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Арестован актер и режиссер Рза Рзаев

Общество Материалы 19 мая 2023 12:20 (UTC +04:00)
Арестован актер и режиссер Рза Рзаев

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БАКУ /Trend/ - Арестован известный актер, режиссер и сценарист Рза Рзаев.

Как сообщает в пятницу Trend, на прошедшем вчера в Бакинском апелляционном суде процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова он был признан виновным по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса АР и приговорен к двум годам лишения свободы.

Отметим, что Рза Рзаев был арестован на основании жалоб Турала Мирзалиева и Ульви Гулиева. Уголовное дело велось с 2018 года и вчера рассматривалась апелляционная жалоба потерпевших на решение суда первой инстанции.

Напомним, что Рза Рзаев получил известность благодаря образу "Дракона" в фильме, снятом по мотивам произведения Агиля Аббаса "Град".

Арестован актер и режиссер Рза Рзаев
Арестован актер и режиссер Рза Рзаев
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