В Центральном Таможенном Госпитале успешно проводится лечение ишемического инсульта

В Центральном Таможенном Госпитале высококвалифицированные специалисты проводят диагностику и лечение различных заболеваний головного и спинного мозга и периферической нервной системы. В Госпитале в амбулаторных и стационарных условиях выполняется обследование, лечение и реабилитация острых и хронических заболеваний центральной и периферической нервной системы, лечение воспалительных заболеваний нервной системы, остеохондроза и его осложнений, лечение больных, поступивших с острой и хронической болью, послеоперационное восстановительное лечение.

Ишемический инсульт – это очаговое поражение головного мозга в результате недостаточности кровоснабжения определенного участка головного мозга вследствие резкого снижения мозгового кровотока, заболеваний сосудов, сердца или крови, тромбоза или эмболии. Это синдром, характеризующийся острым развитием неврологической симптоматики, длящейся более суток или приводящей к летальному исходу в течение одних суток.

Происходит смерть клеток мозга, потому что они не могут получать кислород и питательные вещества в необходимом количестве. Этот тип инсульта также называют инфарктом головного мозга.

Ишемический инсульт — эпизод, развивающийся в рамках общего или местного поражения сосудов, прогрессирующий при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Как правило, ишемический инсульт сопутствует артериальной гипертензии, атеросклерозу, ревматическому пороку сердца, ишемической болезни сердца, сахарному диабету и другим патологиям, поражающим сосуды. Клиника ишемического инсульта складывается из общемозговых и очаговых симптомов в зависимости от локализации сосудистых нарушений. Важнейшими способами инструментальной диагностики ишемического инсульта, а также методами дифференциации его от геморрагического инсульта являются КТ и МРТ головного мозга.