Названо число базовых станций мобильной связи на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в соответствии с совместным планом, подготовленным операторами мобильной связи, на освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по созданию сети мобильной связи.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в ООО "Азтелеком".

Было отмечено, что в настоящее время на освобожденных территориях установлено 214 базовых станций, организованы услуги мобильной связи, работы в этом направлении продолжаются. Эти работы в числе основных составляющих восстановительных и работ по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, и внесут важный вклад в развитие региона.

Отметим, что в связи с реализацией "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года № 3587, одним из основных вопросов, стоящих перед министерством цифрового развития и транспорта, является создание на освобожденных от оккупации территориях телекоммуникационных сетей и предоставление услуг, включая телефон, интернет и т. д.