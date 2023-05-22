БАКУ /Trend/ - Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан.

Об этом Trend сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче гражданки Таджикистана Саодат Махмудовой, 1979 года рождения, обвиняемой в совершении мошенничества в Узбекистане и объявленной правоохранительными органами этой страны в межгосударственный розыск с 2021 года.

Местопребывание Саодат Махмудовой в нашей стране было выявлено в феврале текущего года, в ее отношении была применения мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года было принято решение об экстрадиции Махмудовой. В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции она была экстрадирована в Узбекистан.