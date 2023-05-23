В Зангилане выявлены два новых вида цветка "харыбюльбюль"

БАКУ /Trend/ - В Зангилане были выявлены два новых вида цветка "харыбюльбюль", они включены в lll издание "Красной книги".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам на презентации lll издания "Красной книги" директор Института ботаники Сайяра Ибадуллаева.

Она отметила, что в связи с подготовкой нового издания "Красной книги" также были проведены соответствующие работы и в Карабахе.

"Мы провели исследования в лесу Топхана с участием Агентства Азербайджана по разминированию. Пусть и частично, но внесли данные по его флоре в новое издание "Красной книги". Также мы выявили в Зангилане два новых вида цветка "харыбюльбюль", которые до этого не были идентифицированы. Работа по подготовке нового издания "Красной книги" обогатила и гербарный фонд Института ботаники", - сказала Ибадуллаева.

Отметим, что в соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджана от 15 июля 2000 года, издавать "Красную книгу" предусмотрено каждые 10 лет.