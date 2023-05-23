Состоится пробег спортивных автомобилей из Баку в Лянкяран

БАКУ /Trend/ - 10 июня Автомобильная федерация Азербайджана организует пробег спортивных автомобилей.

Как передает во вторник Trend, пробег по маршруту Баку-Лянкяран начнется перед Центром Гейдара Алиева.

К нему могут присоединиться владельцы скоростных спортивных автомобилей. Желающие принять участие могут до 5 июня обратиться в Автомобильную федерацию по номеру (+99450) 295 01 00 или посредством электронной почты [email protected], чтобы пройти регистрацию.

Федерация также подготовила ряд программ для участников на 10-11 июня. Так, 10 июня после пробега в Лянкяране состоится церемония открытия и будет представлена развлекательная программа. А 11 июня в Лянкяране будет организована экскурсия на чайную плантацию. Программа размещения в отеле и досуга участников пробега будет поддержана Федерацией.