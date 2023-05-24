Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Нгуен Чи Хан, выпускница UNEC 1987 года из Вьетнама, посетила университет.

Нгуен Чи Хан, которая встретилась с проф. Адалатом Мурадовым, отметила, что очень рада вновь побывать в UNEC спустя 36 лет. Выпускница из Вьетнама поделилась своими теплыми воспоминаниями о студенческих годах.

Ректор отметил, что испытывает чувство гордости слышать приятные слова о своих студенческих годах в Азербайджане от иностранного выпускника UNEC. Он отметил, что в UNEC создана Ассоциация выпускников, в которой будут представлены иностранные студенты. Г-жа Нкуен Чи Хан упомянула, что поддержит создание Ассоциации выпускников UNEC во Вьетнаме.

Во время встречи госпоже Нкуен Чи Хан были вручены справка об успеваемости, фотография и другие учебные документы, хранящиеся в архиве UNEC.

Выпускница из Вьетнама побывала на факультете Финансов и бухгалтерии, в котором училась и в общетии, в котором жила в свое время.