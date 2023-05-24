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Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)

Общество Материалы 24 мая 2023 12:51 (UTC +04:00)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Нгуен Чи Хан, выпускница UNEC 1987 года из Вьетнама, посетила университет.

Нгуен Чи Хан, которая встретилась с проф. Адалатом Мурадовым, отметила, что очень рада вновь побывать в UNEC спустя 36 лет. Выпускница из Вьетнама поделилась своими теплыми воспоминаниями о студенческих годах.

Ректор отметил, что испытывает чувство гордости слышать приятные слова о своих студенческих годах в Азербайджане от иностранного выпускника UNEC. Он отметил, что в UNEC создана Ассоциация выпускников, в которой будут представлены иностранные студенты. Г-жа Нкуен Чи Хан упомянула, что поддержит создание Ассоциации выпускников UNEC во Вьетнаме.

Во время встречи госпоже Нкуен Чи Хан были вручены справка об успеваемости, фотография и другие учебные документы, хранящиеся в архиве UNEC.

Выпускница из Вьетнама побывала на факультете Финансов и бухгалтерии, в котором училась и в общетии, в котором жила в свое время.

Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
Выпускница UNEC из Вьетнама посетила университет спустя 36 лет (ФОТО)
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