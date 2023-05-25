В Азербайджане выявлено еще 9 случаев заражения коронавирусом, вылечились 11 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 789 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 431 человек вылечился, 10 273 – скончались, число активных больных составляет 85.

За последние сутки в стране проведены 1 148 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 616 076.