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Назван объем расходов на здравоохранение и ОМС в Азербайджане в 2022 г.

Общество Материалы 31 мая 2023 13:35 (UTC +04:00)
Назван объем расходов на здравоохранение и ОМС в Азербайджане в 2022 г.

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Назван объем расходов на сферу здравоохранения и обязательное медицинское страхование (ОМС) в Азербайджане в 2022 году.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, на сферу здравоохранения израсходованы 1 417 907 683 маната, ОМС и ряд государственных программ и мероприятий в области здравоохранения - 1 122 653 588 манатов.

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