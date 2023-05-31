В Азербайджане изменился порядок регистрации изменения инициалов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в соответствии с изменением в Кодекс, государственная регистрация в связи с изменением имени, отчества, фамилии гражданина на основании решения суда производится по месту вынесения постановления об этом в органе (учреждении), определяемом соответствующим органом исполнительной власти.

После вступления в законную силу постановления суда об изменении имени, отчества, фамилии выписка из этого постановления незамедлительно утверждается судьей посредством электронной подписи и передается в информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, через информационную систему "Электронный суд".