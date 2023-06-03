Должностные оклады сотрудников Госналоговой службы Азербайджана утверждены в новой редакции

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 28 октября 2021 года "Об утверждении ежемесячных должностных окладов работников Государственной налоговой службы при министерстве экономики".

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в новой редакции утверждены ежемесячные должностные оклады работников аппарата Государственной налоговой службы Азербайджана, ведомств, входящих в ее структуру, и подведомственных ей структур, не входящих в ее структуру.