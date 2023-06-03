Кабмин Азербайджана изменил дополнительные условия для оборота предметов с ограниченным гражданским оборотом

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Дополнительные условия, необходимые для оборота предметов с ограниченным гражданским оборотом в зависимости от характера видов деятельности", утвержденные постановлением от 8 мая.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, помимо государственных предприятий или акционерных обществ, акции которых контролируются государством, оборот объектов с ограниченным гражданским оборотом будут осуществлять совместные предприятия с участием государственных предприятий с согласия Кабинета министров Азербайджана.