Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ночью и утром слабый туман, ожидается умеренный южный ветер, сообщили Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление упадет с 757 мм рт.ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, град. В отдельных местах есть вероятность того, что осадки примут ливневый характер. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем - 30-35° тепла, ночью - 8-13° тепла, днем - 15-20° тепла.