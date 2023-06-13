В Азербайджане привлечено к ответственности лицо, присвоившее конфискованное при таможенном осмотре имущество

БАКУ /Trend/ - При рассмотрении поступивших из Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики материалов были выявлены незаконные деяния должностных лиц ООО "Capitals Auction".

Об этом сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены обоснованные подозрения, что Анар Джалилов, занимая позицию директора вышеупомянутого ООО, умышленно внес в официальные документы ложную информацию о якобы приобретении гражданином на аукционе по более низкой цене конфискованных лекарственных препаратов стоимостью 30 тыс. манатов, полученных им на основании официального письма объединения "Азертерминалкомплекс" Государственного таможенного комитета.

На основании собранных доказательств Анару Джалилову предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.