Реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама завершена на 53%

БАКУ /Trend/ - Реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама, являющейся важным компонентом международного транспортного коридора Север-Юг завершена на 53 процента.

Как сообщает в среду Trend, дорога, соединяющая Абшеронский полуостров с северной границей республики, имеет осевую протяженность 167,7 километра.

На двухполосной железной дороге работы по реконструкции ведутся наравне с перевозками. В то время как на одной линии дороги проводится реконструкция, поезда передвигаются по другой.

В целом работы по реконструкции завершены на 53 процента. На сегодняшний день на 200-километровом участке дороги установлена новая рельсо-шпальная сеть, для первоначального передвижения открыто 174 километра железной дороги, построено 95 мостов, 225 круглых водопропускных труб, 13 переходов для животных и 7 надземных пешеходных переходов.

В настоящее время в соответствии с технологической последовательностью продолжаются строительно-монтажные работы. Вдоль дороги планируется построить 13 надземных пешеходных переходов и 32 железнодорожных перехода на одном уровне. Наземные пешеходные переходы, которые будут построены на станциях, расположенных в основных жилых центрах, оборудованы лифтами, предназначенными для людей с ограниченными физическими возможностями.

Реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама принесет такие преимущества, как экономия времени при грузо- и пассажироперевозках, снижение затрат на эксплуатацию транспортных средств и инфраструктуры, а также повышение безопасности. Таким образом, использование длинномерных рельсов при восстановлении железнодорожной линии создаст условия для осуществления качественных и быстрых грузоперевозок, безопасного выполнения этих операций для более широкого и эффективного использования транспортно-транзитного потенциала Азербайджана. Реконструкцию планируется завершить к концу 2024 года.

Отметим, что транспортный коридор Север-Юг рассчитан в основном на доставку грузов из Индии и региона Персидского залива в Россию, страны Западной Европы, Балтии и Скандинавии. Основным преимуществом транзитного коридора Север-Юг по сравнению с другими маршрутами является меньшая в два-три раза транзитная дистанция и время в пути. Если морские перевозки осуществляются через Персидский залив и Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море, Балтийское море до Хельсинки за 45-60 дней, то по транзитному коридору Север-Юг этот срок составляет 20-25 дней.