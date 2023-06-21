«Чистый берег» – Samsung Electronics провела очередную экологическую акцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Samsung Electronics расширяет свою концепцию «от колыбели до могилы», то есть от производства до утилизации, с лозунгом «Думая о планете», основанным на стратегии «Повседневная устойчивость». Компания также начала деятельность в направлении передачи экологических ценностей подрастающему поколению. Таким образом, лозунг можно произнести как «Думая о сегодняшнем и завтрашнем дне планеты».

17 июня сотрудники Samsung совместно с Care Group и подрастающим поколением провели акцию по уборке под названием «Чистый берег» в поселке Пиршаги города Баку. В отличие от предыдущих акций, на этот раз у мероприятия была еще одна ценная особенность: к экологической инициативе подключилось и Детское Поселение SOS. Цель состоит в том, чтобы внедрить ценность охраны природы в образ мышления нового поколения.

Сотрудники официального представительства компании в Азербайджане очистили от мусора 2 км береговой линии в Пиршаги. Благодаря этой акции береговая линия была очищена от 340 кг пластика и органических отходов. Samsung и его сотрудники продемонстрировали, что они придают большое значение экологическим ценностям в своей повседневной жизни.

В настоящее время Samsung учитывает потребности и угрозы планеты во всех устройствах от проектирования до производства. Например, последовательно исключаются все элементы, требующие использования дополнительных ресурсов. Начиная с серии Galaxy S22 и уже в серии Galaxy S23 также используется переработанный материал из выброшенного пластика, в том числе рыболовных сетей и пластиковых бутылок, выброшенных в океан, так что даже после окончания срока службы устройство не наносит экологического ущерба флоре и фауне. 20% материалов, используемых при производстве серии, изготовлены из пластика, найденного в океане.

Более того, пластик, полученный из океана, использовался в мониторах ViewFinity, начиная с 2022 года, и в устройствах дистанционного управления SolarCell, начиная с 2023 года. SolarCell также содержит 24% переработанного пластика. В то же время это устройство получает энергию не от батареек, а от солнечного и домашнего света.

К концу года Samsung поставила цель предотвратить выброс в Мировой океан до 15 тонн рыболовных сетей.

Начиная с 2018 года Samsung также начала использовать высококачественную переработанную бумагу в дизайне упаковки, сократив использование пластика и количество ее составных частей. Цель компании — создавать бумагу из собственной целлюлозы, а также продвигать свои экодизайны.

Основной целью стратегии Samsung по защите окружающей среды является поддержка глобальных инициатив по построению здорового и светлого будущего для людей с учетом ресурсов планеты. Но свое обязательство перед планетой компания видит не только в поддержке экологизации, но и в полезном использовании существующих отходов, переработке и безотходном подходе к производству.