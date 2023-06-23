Женские группы будут активно участвовать в работах по разминированию в Азербайджане – Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Группы из женщин-саперов будут активно участвовать в работах по разминированию.

Об этом Trend сказал в пятницу председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

По его словам, этот процесс проводится в соответствии с международными стандартами.

"Участие женщин в деятельности по разминированию стало тенденцией во всем мире в последние годы. В целом в мире проводится работа по обеспечению гендерного равенства в этой сфере. Во многих странах есть женские группы по разминированию, которые работают с высоким профессионализмом. Верю, что наша женская группа по разминированию также будет обладать достаточными профессиональными знаниями и примет активное участие в работах по разминированию в нашей стране", - сказал Сафиханов.

Кроме того, по его словам, планируются дополнительная закупка машин по разминированию и увеличение числа собак-саперов.

Сафиханов добавил, что международной помощи в вопросе решения минной проблемы Азербайджана по-прежнему недостаточно. "На прошедшем на прошлой неделе в Женеве мероприятии до внимания международной общественности вновь были доведены существование минной проблемы и проделанная Азербайджаном работа по ее решению. Международные организации должны помочь нашей стране, чтобы проблема с минами была решена быстрее", - сказал он.