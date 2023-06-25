БАКУ /Trend/ - Парковка в городах и районах Азербайджана, за исключением трех городов, будет бесплатной.

Это отражено в постановлении "Об утверждении "Суммы платы за парковку транспортных средств", которое сегодня утвердил Кабинет министров Азербайджана, сообщает в воскресенье Trend.

Согласно постановлению, кроме Баку, Сумгайыта и Гянджи, парковка в других местах (городах и районах) будет бесплатной.

Помимо этого, не требуется оплата парковки транспортных средств во всех районах с 22:00 до 07:00, а также оплата парковки не требуется по воскресеньям.

Порядковый номер Административно-территориальная единица Зона плата за 1 час (в манатах, включая НДС) 1. Город Баку (За исключением территорий Государственного историко - архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала") Центр 1,00 I 0,70 II 0,40 III 0,30 IV бесплатно 2. город Сумгайыт Центр 0,40 I 0,20 II бесплатно 3. город Гянджа Центр 0,40 I 0,20 II бесплатно 4. Другие бесплатно

Согласно постановлению,