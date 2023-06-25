БАКУ /Trend/ - Парковка в городах и районах Азербайджана, за исключением трех городов, будет бесплатной.
Это отражено в постановлении "Об утверждении "Суммы платы за парковку транспортных средств", которое сегодня утвердил Кабинет министров Азербайджана, сообщает в воскресенье Trend.
Согласно постановлению, кроме Баку, Сумгайыта и Гянджи, парковка в других местах (городах и районах) будет бесплатной.
Помимо этого, не требуется оплата парковки транспортных средств во всех районах с 22:00 до 07:00, а также оплата парковки не требуется по воскресеньям.
|
Порядковый номер
|
Административно-территориальная единица
|
Зона
|
плата за 1 час
(в манатах, включая НДС)
|
1.
|
Город Баку
(За исключением территорий Государственного историко - архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала")
|
Центр
|
1,00
|
I
|
0,70
|
II
|
0,40
|
III
|
0,30
|
IV
|
бесплатно
|
2.
|
город Сумгайыт
|
Центр
|
0,40
|
I
|
0,20
|
II
|
бесплатно
|
3.
|
город Гянджа
|
Центр
|
0,40
|
I
|
0,20
|
II
|
бесплатно
|
4.
|Другие
|
бесплатно
Согласно постановлению,