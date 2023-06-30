В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму 13 млн манатов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - За последние 10 дней в ходе операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в городах Баку, Сумгайыт, Лянкяран, Абшеронском, Бейлаганском районах, а также в других регионах страны был задержан 31 человек, занимавшийся контрабандой наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в пятницу Trend в МВД Азербайджана.

Согласно информации, из незаконного оборота были изъяты 243 килограмма наркотических средств на сумму 13 миллионов манатов - героин, опиум, гашиш, марихуана, психотропное вещество метамфетамин, а также 5300 таблеток метадона. В ходе операций против лиц, занимающихся выращиванием наркосодержащих растений, а также лиц, незаконно приобретающих и хранящих огнестрельное оружие, были выявлены 183 куста конопли, 2 единицы огнестрельного оружия, 17 патронов и 1 ручная граната.

В ходе последних операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками в Сабунчинском районе Баку, а также в Абшеронском районе, были задержаны жители столицы Ашрафага Ализаде и Азад Амиров. У них были обнаружены 42 килограмма наркотических средств - 19 килограммов героина, 13 килограммов марихуаны, 10 килограммов психотропного вещества метамфетамин.

Также в течение указанного периода в результате оперативных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и Государственной пограничной службы, в Бейлаганском районе были изъяты 102 килограмма наркотических средств, в том числе 97 килограммов марихуаны, 5 килограммов героина, 1200 таблеток метадона.

В ходе операции, проведенной в южном регионе страны сотрудниками регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками, в городе Лянкяран был задержан ранее судимый Гадир Джафаров, занимавшийся контрабандой наркотиков из Ирана. В его автомобиле были обнаружены 54 килограмма наркотических средств, в том числе 11 килограммов героина, 41 килограмм марихуаны, 2 килограмма гашиша и 3000 таблеток метадона.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.