Обнародован прогноз погоды на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 1 июля в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в первой половине дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода, временами пасмурно, местами дождь. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится северо-восточным. Температура воздуха составит ночью 17-22°, днем 23-27° тепла.

Атмосферное давление увеличится с 754 миллиметров ртутного столба до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов ночью и 50-60 процентов днем.

На пляжах Абшерона временами будет преобладать северо-западный ветер, а во второй половине дня он сменится северо-восточным ветром.

Температура морской воды составит 21-22° тепла на северных пляжах - Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Зугульба и 23-24° тепла на южных пляжах - Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово.

Кратковременные дожди ожидаются в некоторых районах Азербайджана. Не исключены интенсивные и сильные ливни, местами грозы и град. Вечером в большинстве регионов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет туман. Будет преобладать западный ветер, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью ожидается 18-23°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 12-17° тепла.