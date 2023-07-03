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В Азербайджане предложено добавить в пакет услуг по ОМС еще ряд операций по трансплантации (Эксклюзив)

Общество Материалы 3 июля 2023 17:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено добавить в пакет услуг по ОМС еще ряд операций по трансплантации (Эксклюзив)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) включает в себя 2550 медицинских услуг. Государственное агентство по ОМС предложило в лимитированном порядке добавить в пакет услуг на 2023 год операции по трансплантацию печени, почек, костного мозга, или гемоцитобластов.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по ОМС в ответ на запрос Trend.

"Также было предложено увеличить количество операций, связанных с сердечно-сосудистой хирургией, офтальмологией, травматологией и удалением некоторых доброкачественных опухолей. Кроме того, среди предложений повышение тарифов на некоторые медицинские услуги в пакете услуг", - отмечается в сообщении.

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