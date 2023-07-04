Формирование демократической прессы в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева - Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Совершенствование и приведение в соответствие с международными стандартами законодательной базы, регулирующей деятельность СМИ, формирование и обеспечение быстрого развития демократической печати в Азербайджане напрямую связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов в ходе республиканской научно-практической конференции на тему "Современные азербайджанские медиа - стандарты профессионализма и новые тренды", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Великий лидер всегда с глубоким уважением относился к профессии журналиста, поддерживал тесный контакт с сотрудниками прессы, интересовался их проблемами и оказывал всяческую помощь. Он принимал последовательные решения по укреплению материально-технической базы субъектов СМИ, усилению социальной защиты журналистов, назначению им соответствующих льгот, издавал указы и распоряжения.

Подписанный им в 2000 году указ заложил основы для празднования юбилеев азербайджанской национальной печати на уровне страны, прогрессивных традиций в отношениях прессы и государства. По итогам опроса, проведенного в марте 2002 года среди азербайджанских журналистов, общенациональный лидер был объявлен "Другом журналистов", что является логическим результатом внимания и заботы общенационального лидера к развитию важнейших принципов демократии - свободы слова и информации, медиа", - сказал Исмаилов.