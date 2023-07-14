В Азербайджане 14 июля предложено отмечать как особый официальный день

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 14 июля предлагается отмечать как официальный день.

Как сообщает в пятницу Trend, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) выступил депутат Бахруз Магеррамов.

Он отметил, что 14 июля следует отмечать как особый официальный день, учитывая его исключительную значимость.

По словам депутата, 14 июля - очень важная дата в истории Азербайджана. Именно в этот день великий лидер Гейдар Алиев впервые пришел к политической власти в Азербайджане.

"Именно в этот период начала формироваться основа для восстановления независимости. Созданная под руководством Гейдара Алиева промышленность, развитая экономика, созданные им учебные заведения военного назначения, сформированная и охраняемая национальная элита уже в советское время дали Азербайджану возможность действовать самостоятельно. Можно не колеблясь сказать, что Советский Азербайджан Гейдара Алиева был не менее независим, чем Азербайджанская Демократическая Республика, гораздо более независим, чем Азербайджан 1991-1993 годов", - добавил депутат.

Напомним, что сегодня проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. Повестка дня заседания включает 19 вопросов.