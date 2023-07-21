Министр молодежи и спорта Нахчывана освобожден от занимаемой должности

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение об освобождении Рамиля Гаджылы от должности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 22 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики, постановляю: освободить Рамиля Гашам оглы Гаджылы от должности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики".

Другим распоряжением, полномочия по временному исполнению обязанностей министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики возложены на заместителя министра Сеидова Меджида Мирали оглы.