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Министр молодежи и спорта Нахчывана освобожден от занимаемой должности

Общество Материалы 21 июля 2023 20:53 (UTC +04:00)
Министр молодежи и спорта Нахчывана освобожден от занимаемой должности

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение об освобождении Рамиля Гаджылы от должности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 22 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики, постановляю: освободить Рамиля Гашам оглы Гаджылы от должности министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики".

Другим распоряжением, полномочия по временному исполнению обязанностей министра молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики возложены на заместителя министра Сеидова Меджида Мирали оглы.

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