В Карабахе применяется механизм по повторной переработке отходов и использования их при укладке дорожного полотна (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Карабахе применяется механизм по повторной переработке отходов и использования их при укладке дорожного полотна.

Как передает в субботу Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Очередное новшество в Карабахском ЭР! Впервые в Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях применяется механизм по повторной переработке отходов и использования их при укладке дорожного полотна. Это и экологически, и экономически эффективно!", - написал он.