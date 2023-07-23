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В Азербайджане объявлены правильные ответы вступительных экзаменов IV группы специальностей

Общество Материалы 23 июля 2023 16:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлены правильные ответы вступительных экзаменов IV группы специальностей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы IV группы специальностей (в том числе по предмету информатика для выбравших подгруппы RK и RI в I группе специальностей).

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.

IV группа специальностей (азербайджанский сектор);

IV группа специальностей (русский сектор);

I группа специальностей, информатика для выбравших подгруппы RK и Rİ (азербайджанский сектор);

I группа специальностей, информатика для выбравших подгруппы RK и Rİ (русский сектор).

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