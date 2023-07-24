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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 24 июля 2023 17:52 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 17-22 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 28 противопехотных, 15 противотанковых мин и 68 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 227,23 гектара.

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