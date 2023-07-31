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Зохра Агамирова завоевала на Всемирной летней Универсиаде два "серебра" и одну "бронзу"

Общество Материалы 31 июля 2023 15:13 (UTC +04:00)
Зохра Агамирова завоевала на Всемирной летней Универсиаде два "серебра" и одну "бронзу"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала третью медаль на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Грация удостоена "бронзы" в упражнении с лентой. Ранее Агамирова завоевала серебряные медали в упражнениях с обручем и булавами.

Напомним, что на XXX летней Универсиаде, которая прошла в 2019 году в Неаполе (Италия), азербайджанская грация завоевала две серебряные награды – в упражнении с булавами и в многоборье.

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