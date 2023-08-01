Жители села Мешали обратились к международному сообществу с открытым письмом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Жители села Мешали обратились к международному сообществу с открытым письмом, сообщает во вторник Trend.

"Мы, жители села Мешали Ходжалинского района, в котором армянскими вооруженными формированиями в декабре 1991 года был совершен геноцид мирного азербайджанского населения, хорошо знаем военного преступника Вагифа Хачатряна, задержанного недавно на КПП "Лачин". Его руки по локоть в крови мирных людей - женщин, младенцев, стариков.

В течение 32 лет ни одна международная организация не поинтересовалась преступлением геноцида, учиненного против жителей села Мешали, ни одна правозащитная организация не возвысила голос протеста против Армении, будто ничего не произошло. Они не увидели и не услышали об этой трагедии, но мы прекрасно знаем, что не хотели видеть и слышать о ней.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке