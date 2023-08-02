Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК

БАКУ /Trend/ - Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в Международный комитет Красного Креста, сообщает в среду Trend.

"Мы - представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер, выражаем серьезную обеспокоенность деятельностью Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане.

Более 30 лет в Азербайджане действует Международный Комитет Красного Креста. Мы считаем мандат и миссию этой организации очень важными. Но, с сожалением заявляем, что за минувшие 30 лет МККК не достиг заметных успехов касательно разъяснения судьбы около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана. У тысяч семей все еще зиждется надежда на получение вестей о судьбе родных.

В 90-е годы МККК напал на след 54 азербайджанских пленных, в результате диалога с армянской стороной тела 17 из них были изъяты и переданы азербайджанской стороне. Однако судьба 37 человек из этого списка до сих пор неизвестна. Живы ли они или убиты, и если убиты, почему их тела не были переданы их семьям? Почему Международный Комитет Красного Креста вплотную не занимается этим вопросом? Ведь до сих пор существуют записи переписок между азербайджанской стороной и МККК, подтверждающие, что эти 54 человека находятся в плену.

Международный комитет Красного Креста считает себя независимой, нейтральной и беспристрастной организацией. Однако нарушение этих основных принципов в отношении Азербайджана непонятно.

В 2000-х годах МККК без согласования с азербайджанским правительством организовал офис на суверенной территории Азербайджана - в Ханкенди, и подписал "соглашение" об этом с сепаратистским режимом. Несмотря на неоднократные официальные обращения азербайджанской стороны, это "соглашение" было завуалировано под конфиденциальность и не было представлено. Впоследствии выяснилось, что офис Международного Комитета Красного Креста в Ханкенди был подчинен не представительству организации в Баку, а представительству в Ереване.

Мы - представители гражданского общества Азербайджана, считаем предвзятым такое поведение Международного Комитета Красного Креста, который всегда должен оставаться независимым и нейтральным", - говорится в письме.

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