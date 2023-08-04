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Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 4 августа 2023 16:17 (UTC +04:00)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Благодаря своевременному вмешательству пожарных, несмотря на ветреную погоду, пожар в доме торжеств "Green House", расположенном в городе Сумгайыт, локализован и удалось предотвратить распространение огня на большую площадь.

Об этом в пятницу Trend сообщили в МЧС Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по полному тушению пожара.

Напомним, что на горячую линию МЧС сегодня днем поступила информация о пожаре в доме торжеств "Green House". На место тушения пожара незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в доме торжеств в Сумгайыте локализован (ФОТО/ВИДЕО)
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