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На Сумгайытской пассажирской станции произошли сбои в подаче электроэнергии

Общество Материалы 7 августа 2023 11:04 (UTC +04:00)
На Сумгайытской пассажирской станции произошли сбои в подаче электроэнергии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня с 07:20 до 07:40 на Сумгайытской пассажирской станции произошли кратковременные перебои в подаче электроэнергии от городской электросети.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим ЗАО "Азербайджанские железные дороги" распространило соответствующую информацию.

Было отмечено, что в результате отключения электроэнергии, в работе турникетов, эксплуатируемых на станции, возникли перебои, и для своевременного прибытия пассажиров на станцию их пропуск в поезда был обеспечен вне регистрации.

Также отмечено, что в настоящее время Сумгайытская пассажирская станция продолжает свою работу в соответствии с графиком.

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