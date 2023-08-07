В Азербайджане арестовано лицо, распространявшее поддельные купюры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Арестовано лицо, собиравшее деньги с граждан в связи с месяцем Мухаррам и предоставлявшее им поддельные банкноты.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщили в министерство внутренних дел Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что по факту сбора денег с граждан якобы для оказания помощи старшему поколению в связи с месяцем Мухаррам и предоставления этим гражданам фальшивых банкнот, в Ясамальском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении Амрахова Вусала Таир оглы (1993 года рождения), задержанного сотрудниками полиции за совершение указанного деяния, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД сообщили, что пострадавшие от действий названного лица могут сообщить об этом в полицию.

Было подчеркнуто, что расследование по делу продолжается.

Напомним, что при задержании у Амрахова были обнаружены поддельные купюры номиналом 200 манатов.