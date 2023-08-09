Названо число сертификатов ASAN İmza, выданных в Азербайджане за январь-июль 2023 года

​БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2023 года в Азербайджане было выдано 221 162 сертификата ASAN İmza по 146 608 обращениям.

Об этом сообщили в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, обновление существующих сертификатов около 11,2 тысячам налогоплательщиков осуществлялось посредством ASAN İmza, а выдача им новых сертификатов - посредством электронных услуг.

Отметим, что ASAN İmza представляет собой мобильную электронную подпись и, согласно законодательству Азербайджанской Республики приравнивается к собственноручной подписи.