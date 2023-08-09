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На автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах обновляется дорожная разметка

Общество Материалы 9 августа 2023 17:49 (UTC +04:00)
На автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах обновляется дорожная разметка

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На 6-26 км автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах проводятся работы по обновлению дорожной разметки, указателей и пешеходных полос.

Об этом сообщили в среду Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Было отмечено, что указанные работы будут продолжаться в течение нескольких дней.

"Просим водителей быть более внимательными при движении на обозначенном участке, соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных в местах проведения работ", - говорится в сообщении.

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