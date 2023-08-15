Galaxy Z Fold5 | Z Flip5: устойчивость продукта (R)

В Июле 2023 г. компания Samsung Electronics представила две модели смартфонов премиум-класса. Galaxy Z Fold5, обеспечивающий максимальную многозадачность, и Galaxy Z Flip5 с усовершенствованной камерой и изысканным дизайном.

Компания Samsung стремится внедрять экологически безопасные технологии и инновации во все продукты. Учитывая экологическую безопасность на протяжении всего жизненного цикла продукта, компания стремится вдохновить покупателей следовать по пути построения лучшего завтра.

По сравнению с Galaxy S7, когда была запущена инициатива по отказу от пластиковой упаковки, использование пластика в упаковке для Galaxy Z Flip5 было сокращено на 96,8%. Для Galaxy Z Fold5 снижение составило 95,1%.

В результате Galaxy Z Flip5 и Fold5 содержат всего 1,6% и 1,5% пластика от общей массы упаковки.

В обеих моделях используется более широкий спектр переработанных материалов, чем в любом другом смартфоне Galaxy, включая переработанный до потребителя алюминий и стекло, а также переработанный после потребителя пластик, полученный из выброшенных рыболовных сетей, ПЭТ-бутылок и бочек для воды. Для снижения воздействия упаковки продукции на окружающую среду компания Samsung решила отказаться от излишних упаковочных материалов и отдает предпочтение таким экологичным вариантам, как одноразовый пластик и применение на 100% переработанной бумаги.

Разрабатывая и используя на этапе производства переработанные материалы с меньшим углеродным следом, Samsung вносит свой вклад в развитие многооборотной экономики и сокращает потребность в первичных ресурсах. Такой подход позволяет снизить воздействие на окружающую среду, связанное с добычей и переработкой сырья.

На пути к безотходному производству Samsung использует переработанные материалы и собирает электронные отходы для извлечения материалов для повторного использования. К 2030 г. планируется, что 50% пластика, используемого в продуктах DX (Device eXperience), будет состоять из переработанного пластика, а к 2050 г. компания рассчитывает довести этот показатель до 100%.

Рассмотрим материалы, используемые в обеих моделях.

Пластик

Для изготовления верхнего и нижнего модулей динамиков используется не менее 20% переработанного пластика (от общего веса), полученного из выброшенных рыболовных сетей и бочек для воды. Пластиковая передняя часть корпуса на 10% состоит из пластика, полученного из переработанных бутылок PET. Декорирующая пленка, используемая в заднем стекле, содержит не менее 80% переработанного ПЭТ.

Алюминий

Компоненты устройства – клавиша громкости и лоток SIM – изготовлены не менее чем на 28% из алюминия, полученного в процессе производства.

Стекло

Нижнее окно (внешнее стекло защитного экрана) и заднее стекло содержат в среднем 22% переработанного до потребителя стекла, извлеченного в процессе производства.

В дальнейшем производственные детали и сырье подвергаются тщательному контролю с помощью системы химического менеджмента для предотвращения попадания опасных веществ в продукцию.

Минимизация объема и веса упаковки на этапе дистрибуции является эффективным способом сокращения выбросов углекислого газа, связанных с транспортировкой.

Модульная конструкция Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 позволяет легко разбирать и заменять отдельные компоненты, что делает ремонт и модернизацию более осуществимыми. С другой стороны, это опять же служит на благо планеты. При наличии возможности разборки нет необходимости приобретать новый. Таким образом производство прочных и долговечных устройств снижает потребность в их частой замене.

Кроме того, компания Samsung Electronics установила в 34 странах мира, включая США, Бразилию и Испанию, ящики для сбора использованных мобильных телефонов и аксессуаров в ремонтных центрах, чтобы принимать от клиентов электронные отходы. К 2030 году планируется расширить эту сеть примерно на 180 стран. Собранные электронные товары сортируются, проходят предварительную обработку и измельчаются.

Официальный старт продаж в Азербайджане стартовал с 14 Августа. Продукт можно приобрести у официальных дистрибьюторов Samsung Electronics – Kontakt, Baku Electronics, İrşad, Soliton, Maxi.az, World-Telecom и в Фирменном Магазине Самсунг.



Также, в период старта продаж с 14 Августа по 15 Сентября, будет действовать специальное предложение: при покупке Galaxy Z Flip5 каждый покупатель получит Galaxy Buds2, а при покупке Galaxy Z Fold5 – Galaxy Watch5 Pro в подарок.