Кубок мира по шахматам в Баку: результаты первой партии шестого раунда

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку состоялась первая классическая партия шестого раунда (1/4 финала среди мужчин, 1/2 финала среди женщин), сообщает во вторник Trend.

Вторая классическая партия шестого раунда состоится 16 августа.

Результаты первой партии 1/4 финала Кубка мира среди мужчин:

Гукеш Доммараджу (Индия) - Магнус Карлсен (Норвегия) – 0-1;

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Арджун Эригайси (Индия) – 0-1;

Леньер Домингес Перес (США) - Фабиано Каруана (США) – 0,5-0,5;

Сантош Гуджрати Видит (Индия) - Ниджат Абасов (Азербайджан) - 0,5-0,5.

Результаты первой партии 1/2 финала Кубка мира среди женщин:

Анна Музычук (Украина) - Нургюль Салимова (Болгария) - 0,5-0,5;

Тань Чжунъи (Китай) - Александра Горячкина (ФИДЕ) – 0-1.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.