В Азербайджане будет продолжен судебный процесс в отношении должностного лица БСУ

БАКУ /Trend/ - Бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета Дурдане Алиевой грозит 8 лет лишения свободы.

Как сообщает в понедельник Trend, такой срок для обвиняемой потребовал государственный обвинитель в своем выступлении на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова.

Очередной процесс будет продолжен 8 сентября.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование в отношении заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета, доцента Дурданы Алиевой.

Были изучены многочисленные жалобы на совершение Алиевой противоправных действий. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) Уголовного кодекса АР.