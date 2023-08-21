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В Азербайджане будет продолжен судебный процесс в отношении должностного лица БСУ

Общество Материалы 21 августа 2023 11:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет продолжен судебный процесс в отношении должностного лица БСУ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета Дурдане Алиевой грозит 8 лет лишения свободы.

Как сообщает в понедельник Trend, такой срок для обвиняемой потребовал государственный обвинитель в своем выступлении на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова.

Очередной процесс будет продолжен 8 сентября.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование в отношении заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета, доцента Дурданы Алиевой.

Были изучены многочисленные жалобы на совершение Алиевой противоправных действий. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) Уголовного кодекса АР.

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