Обладатель Кубка мира по шахматам среди женщин определится на тай-брейке

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку 21 августа определится победитель турнира в женской секции, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что две классические партии финала Кубка мира среди женщин между Нургюль Салимовой (Болгария) и Александрой Горячкиной (ФИДЕ) завершились вничью, поэтому победитель определится сегодня на тай-брейке.

Также сегодня на тай-брейке встретятся Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Фабиано Каруана (США). Победитель этой пары будет играть в финале мужской секции с Магнусом Карлсеном (Норвегия), а проигравший в матче за третье место - с Ниджатом Абасовым (Азербайджан).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.