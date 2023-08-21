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Стартовал фотоконкурс "Жизнь Ичеришехер"

Общество Материалы 21 августа 2023 19:29 (UTC +04:00)
Стартовал фотоконкурс "Жизнь Ичеришехер"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Союз фотографов Азербайджана совместно организовали фотоконкурс по случаю Всемирного дня фотографии.

Как сообщает в понедельник Trend, принять участие в конкурсе можно по двум категориям: фотограф и мобилограф. Желающие принять участие должны отправить две фотографии на тему "Жизнь Ичеришехер" с регистрационной анкетой по адресу - fotomusabiqe@icherisheher.gov.az до 18:00 10 сентября 2023 года.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить на сайте https://icherisheher.gov.az/az/news/584 или в социальных сетях управления заповедника "Ичеришехер".

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