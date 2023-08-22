Моя цель - завоевать золотую медаль - Турал Сарыев

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Моя цель - завоевать золотую медаль.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Турал Сарыев, представляющий Азербайджан в соревнованиях по боксу на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Он отметил, что усиленно готовится к следующим схваткам.

"В полуфинале я обыграл представителя России Андрея Салатова и вышел в финал. Следующим моим соперником станет армянский боксер. Верю в свою победу и в этой схватке", - сказал Сарыев.

Напомним, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.