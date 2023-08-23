В Азербайджане объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Результаты конкурса на вакантные плановые места в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана размещены на сайте ГЭЦ (Государственный экзаменационный центр), сообщает в среду Trend со ссылкой на данное ведомство.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами конкурса, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Для участия в конкурсе на вакантные места в магистратуру подали заявки 2 900 бакалавров. В результате конкурса в магистратуру было принято 1 055 человек (в том числе 150 человек по государственному заказу).

Лица, успешно прошедшие данный этап должны зарегистрироваться с 11:00 28 августа до 18:00 4 сентября 2023 года на сайте https://portal.edu.az.