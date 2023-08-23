Азербайджанские боксеры вышли в финал соревнований международного университетского фестиваля (ФОТО)

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанские боксеры вышли в финал соревнований международного университетского фестиваля в Екатеринбурге.

Как сообщает в среду Trend, азербайджанская спортсменка Маржона Савриева (весовая категория 50 кг) в полуфинале одержала победу над представительницей России Марией Кузметовой и вышла в финал.

Зейнаб Рагимова (54 кг) уступила в полуфинале представительнице России Валерии Линьковой, став в итоге обладательницей бронзовой медали.

Представитель Азербайджана Ниджат Гусейнов (54 кг) встретился в полуфинале с казахстанским боксером. В напряженной схватке он одержал победу и вышел в финал.

В следующем бою, в весовой категории до 75 кг Фархад Шейдаев победил нокаутом во встрече с россиянином Даниэлем Зыряновым и вышел в финал.

Отметим, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители будут соревноваться в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.