Азербайджанские боксеры вышли в финал первенства Европы в Словении

БАКУ /Trend/ - В Мариборе (Словения) прошли полуфинальные бои в рамках первенства Европы по боксу среди школьников.

Как сообщили в четверг Trend в Федерации бокса Азербайджана, в финал вышли два спортсмена сборной Азербайджана.

Шахин Асланов (52 кг) обыграл Сандро Капанадзе (Грузии) со счетом 5:0. В решающей встрече он встретится с Николаем Николаевым (Болгария).

Сафар Мамедзаде (90 кг) победил нокаутом представителя Армении Арама Туманяна. В финале он встретится с Йосипом-Владиславом Козакевичем.

Адиль Залов (63 кг) и Исмаил Велиев (70 кг) завершили выступление на первенстве Европы с бронзовыми медалями.

Отметим, что финал европейского первенства состоится 25 августа.