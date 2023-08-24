В результате обрушения бетонных плит на аварийном участке погибли двое сотрудников ПО "Азнефть"

БАКУ /Trend/ - Погибли в результате обрушения бетонных плит при проведении ремонтных работ на аварийном участке два сотрудника Управления по добыче нефти и газа им.Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть" азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом сообщили в четверг Trend в ПО "Азнефть".

"24 августа 2023 года при проведении ремонтных работ на аварийном участке на нефтеперерабатывающем пункте Управления по добыче нефти и газа им. Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть" сотрудники треста "Neftqaztikinti" монтажник Агамамедов Ширван Атеш оглу, 1960 года рождения, и сварщик Нариманов Шамо Метлеб оглу, 1984 года рождения, упали в море в результате обрушения бетонных плит. В результате проведенных поисково-спасательных работ их тела были обнаружены и извлечены из воды", - говорится в сообщении.