Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам в Баку

БАКУ /Trend/ - Победителем Кубка мира по шахматам в Баку стал норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, сообщает в четверг Trend.

В финале играли Магнус Карлсен (Норвегия) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Две классические партии финала шахматисты сыграли вничью. Так как по итогам двух классических партий победитель Кубка мира не был определен, то шахматисты сегодня играли тай-брейк. Общий счет в финале (две классические партии и тай-брейк) 2,5-1,5 в пользу Карлсена.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.