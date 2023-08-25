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В ВВС Азербайджана проведены учения (ВИДЕО)

Общество Материалы 25 августа 2023 12:46 (UTC +04:00)
В ВВС Азербайджана проведены учения (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на текущий год, в Военно-воздушных силах были проведены учебные полёты на боевых самолётах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом были выполнены задачи по взлёту и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определению координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, а также ведению воздушной разведки и другие мероприятия.

В ходе учений задачи, поставленные с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, были выполнены с высоким профессионализмом.

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