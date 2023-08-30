Армения должна предоставить информацию о местах массовых захоронений - супруга пропавшего без вести

БАКУ /Trend/ - Армения должна предоставить информацию о местах массовых захоронений.

Об этом сказала в среду Trend Шалала Рагимова, супруга пропавшего без вести капитана Айдына Рагимова, пропашего без вести 3 марта 1993 года в боях за Агдеринский район.

"Армения должна предоставить нам информацию о местах массовых захоронений наших близких. Международный Комитет Красного Креста также должен оказать поддержку в этом вопросе. До сих пор по данному поводу нам не предоставлено никакой информации", - добавила Рагимова.

Отметим, что 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений.

Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой был подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, который был адресован соответствующим международным организациям.