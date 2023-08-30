БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" распространило заявление.

Как сообщает в среду Trend, заявление зачитала председатель объединения Кенуль Бейбутова - сестра пропавшего без вести Аббаса Бейбутова.

Отметим, что 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений.

Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой был подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, который был адресован соответствующим международным организациям.

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