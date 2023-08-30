Преступлениям армян против азербайджанцев должна быть дана правовая оценка - супруга пропавшего без вести в I Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Мой муж Сахават Джаниев пропал без вести 26 января 1994 года во время Первой Карабахской войны.

Об этом сказала в среду Trend супруга пропавшего без вести Сахавата Джаниева - Рейхан Джаниева.

"Сегодня мы, семьи пропавших без вести, собравшись здесь, обращаемся к соответствующим международным структурам, в том числе к Международному комитету Красного Креста, ООН, а также к руководству Армении с просьбой предоставить нам информацию о судьбе наших пропавших без вести родных. Зверствам, совершенным армянами против азербайджанцев, должна быть дана правовая оценка. Международный комитет Красного Креста должен демонстрировать справедливость в вопросе прояснения судьбы наших родных. Его подход не должен быть односторонним", - сказала Джаниева.

Отметим, что 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений. Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, который направлен соответствующим международным организациям.